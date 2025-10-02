Productores del estado Guárico fortalecen conocimientos en la conservación de semillas de maíz

Un grupo de productores y productoras del estado Guárico participaron en un taller centrado en el manejo y conservación de semillas de maíz, organizado por la Alianza Científico-Campesina con el apoyo de expertos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG).

La actividad se desarrolló en la parroquia San José del Paso, específicamente en el Circuito Comunal Cantagallo Productivo Hugo Chávez, ubicado en el municipio Juan Germán Roscio Nieves.

Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de explorar temas claves, como las características generales de las semillas, los criterios para la selección de plantas y mazorcas, y las etapas esenciales para acondicionar las semillas con miras a su conservación adecuada.

Los profesionales de la UNERG, por su parte, compartieron su experiencia y conocimientos científicos para promover prácticas agrícolas sostenibles.

Estas iniciativas forman parte del vértice tres de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, enfocado en impulsar el desarrollo científico, la innovación y la ciencia aplicada al fortalecimiento de la producción agrícola.

