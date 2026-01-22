Profesionales de salud se movilizaron en Caracas para exigir liberación de Maduro y Flores

Profesionales del sector salud marcharon este jueves en la denominada Gran Marcha de la Salud en Caracas para exigir la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, ambos secuestrados tras una operación militar extranjera que ha generado amplio rechazo en sectores sociales.

La movilización, que reunió a médicos, enfermeras, directores de hospitales y estudiantes de medicina, tuvo como eje el reclamo por el retorno de Maduro y Flores a Venezuela, y el reconocimiento de los esfuerzos del mandatario en favor del sistema nacional de salud.

“El presidente Maduro ha hecho mucho por el sector salud y nosotros aprendimos del Comandante Hugo Chávez, que amor con amor se paga, por eso estamos aquí exigiendo que sea liberado”, declaró uno de los médicos participantes, resaltando el respaldo del gremio al líder político.

Los organizadores de la marcha señalaron que diversos segmentos del sector salud se sumaron a la movilización con consignas y banderas, y aseguraron que continuarán la protesta hasta que sus demandas sean atendidas.

Otro médico presente reiteró el apoyo al presidente y la primera dama, afirmando que “el presidente Maduro siempre luchó contra las sanciones, el bloqueo, para tratar de mejorar el sistema nacional de salud a pesar de las dificultades”.

