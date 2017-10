Profesor Omar Hurtado: Hay que reivindicar al general Manuel Piar por sus aportes a la guerra de independencia

“Estamos conmemorando el bicentenario de un hecho lamentable y polémico en la historia republicana, el fusilamiento del general en jefe Manuel Carlos Piar”, expresó el historiador y profesor de la Universidad Experimental Libertador (UPEL) Omar Hurtado Rayugsen, quien resaltó que la figura del general Piar es compleja, polémica y tiene que abordarse en toda su magnitud, desde su nacimiento hasta el desarrollo de su enorme capacidad militar.

La aseveración la hizo el docente, quien es investigador del Centro Internacional Miranda, durante la sesión especial que tuvo lugar en la Casa de la Historia Insurgente, ubicada en la avenida Universidad, en Caracas, donde destacó: “Manuel Piar el más brillante estratega de la parte republicana durante la guerra nacional de independencia, pero al mismo tiempo fue una persona compleja, lo cual lo llevó a disputar el poder político y a la larga a ser enjuiciado y a ser fusilado”.

Comentó que Piar fue un personaje polémico desde su nacimiento. Sobre su origen decían que era pardo y vinculaban a su padre con un comerciante del trono portugués, con el papá de José Félix Ribas, y hasta lo llegaron a asociar con Juan Vicente Bolívar, el padre del Libertador.

Dijo que al lado de estos hechos de por sí controversiales, cree que “la figura del general Piar merece ser reivindicada por sus grandes aportes a la guerra de independencia, y valorarle en función de la Campaña de Guayana, que hizo nacer realmente la República y que consolidó el triunfo de los patriotas años después”.

Considera que debemos saldar esta deuda histórica porque este personaje ha sido apartado de nuestra historia, entre otras razones, porque no tenía un apellido de casta. “Piar merece ser reivindicado como el brillante estratega, el gran conductor militar, como el hombre de avanzada”. Dijo que suscribe el movimiento nacional para que sus restos sean localizados y llevados al Panteón Nacional.

Acotó Hurtado que la figura de Piar debe ser reivindicada porque defendió a los pueblos originarios, “su campaña en Guayana tiene un hecho fundamental que es la liberación de aproximadamente 40 poblados de misiones, que le dio la libertad en Guayana al excluido pueblo aborigen”. Destacó también su visión estratégica, y en tal sentido explicó que Bolívar en un primer momento discrepó de la viabilidad de la Campaña de Guayana, “pero Piar demostró que era posible tomar a Guayana y que Guayana podría ser el soporte, como en efecto fue de la naciente Tercera República”.

En su opinión hay que hacerle justicia a Piar en su condición de reivindicador, de defensor de las clases excluidas, “porque él mismo formaba parte de lo que se llama la gran fase de los pardos”, acotó.

RESALTAR LA OBRA DE PIAR

Otro ponente del evento organizado por el Centro Nacional de la Historia fue el historiador y politólogo Jesús Peña, quien señaló que es importante conmemorar el triste fusilamiento del general en jefe Manuel Piar porque da la oportunidad de resaltar su papel en la historia de Venezuela.

Aseguró: “De no haber sido por Piar, Simón Bolívar no hubiese podido realizar el Congreso de Angostura en 1819, porque no tenía un territorio clave para despachar, libre de enemigos, y Piar le dio al Libertador y a la causa republicana un escenario idóneo para llevar a cabo las futuras luchas, en el cual planificó Bolívar las campañas de los llanos y Carabobo.

Sedición e insubordinación fueron los delitos por los cuales fue enjuiciado y ejecutado Manuel Piar hace 200 años, a las 5 de la tarde, en el territorio que él había liberado. Fue un juicio apresurado, comentó Peña. Citó que a Piar le tocó pagar los platos rotos de las desavenencias e instigaciones que existían entre los militares. Refirió que aun cuando Bolívar tuvo la oportunidad de otorgar el perdón a Piar, expresó satisfacción por la sentencia y la aprobó.

Para el historiador, Piar ha dado para mucha historia que contar: “A Piar se le ve como el mártir, el prócer, como el instigador, el desobediente”. Dijo que algunos estudiosos afirman que Bolívar tenía la razón en promover el enjuiciamiento del general Piar porque veníamos de dos fracasos de la República por disidencias y enfrentamientos entre generales, y por eso era importante que Bolívar tomara estas decisiones para acabar con las rencillas internas, para poder lograr la unidad y acabar con lo que tenía que ver con la desobediencia a la autoridad suprema.

Otros historiadores, dijo, sostienen que Piar es un héroe incomprendido y por su origen no aclarado en1817 era tildado de pardo por no tener un apellido mantuano. “No importaba ni el color de piel, ni de ojos, sino que llevaras el apellido, y Piar no llevaba un apellido mantuano, por lo cual generaba resquemor entre los que sí lo tenían”.

