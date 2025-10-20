Programa Con Maduro+ cede su espacio este lunes para cobertura especial del Obratón

Este lunes 20 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, concederá el espacio del programa “Con Maduro+” a la cobertura especial del Obratón, una jornada nacional en la que se entregan más de 20 mil obras ejecutadas por el Poder Popular.

Este magno evento marca la entrega de más de 20 mil obras de reparación, rehabilitación y nuevas infraestructuras en todo el territorio nacional, realizadas gracias a la articulación perfecta y la cooperación entre el Gobierno Bolivariano y el Poder Popular.

Este evento que se desarrolla en todo el territorio nacional, se realiza como parte de la conmemoración de los 13 años del Golpe de Timón, orientado por el Comandante Hugo Chávez.

El Obratón se da en respuesta a las diversas Consultas Populares que se han realizado en el país, en aras de promover la participación activa, democrática y protagónica del Poder Popular en la ejecución de proyectos con miras a solucionar las problemáticas colectivas y garantizar una mejor calidad de vida.

La actividad visibiliza el esfuerzo colectivo de las comunidades organizadas, consejos comunales y comunas, quienes han impulsado proyectos de infraestructura, servicios públicos, salud, educación, cultura y deporte.

T y F/ VTV