Programa de Tribunales Móviles realizó 1.037 jornadas integrales en todo el país

La gestión del Poder Judicial en el año 2025, como parte de su política de justicia de proximidad, extendida por medio de la implementación del Programa de Tribunales Móviles, ejecutó 1.037 jornadas integrales a escala nacional, permitiendo la cobertura de 267 municipios y 3.535 comunas, para un total de 213 mil 928 trámites legales realizados de forma directa e inmediata.

Así lo informó la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, durante la Sesión Solemne de Apertura de las Actividades Judiciales del año 2026, presentó un balance de gestión en el que resaltó el impacto de este programa que alcanzó a 680.696 beneficiarios y dinamizó la gestión judicial y rompió las barreras geográficas para el acceso a la justicia.

«Los Tribunales Móviles son un pilar fundamental para brindar respuestas efectivas y oportunas en el corazón de nuestras comunidades», señaló. Este esfuerzo se complementó con la labor de la Justicia de Paz Comunal, logrando una cobertura de atención que, sumada a otros servicios, impactó a más de 5,5 millones de venezolanos.

Por otro lado, en el ámbito del perfeccionamiento técnico, la presidenta del TSJ destacó la implementación de planes estratégicos y una agenda de formación jurídica. Durante 2025, el alto tribunal organizó foros y simposios de trascendencia internacional que permitieron el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento del acervo jurídico nacional.

Asimismo, la magistrada Rodríguez subrayó la activa vinculación de Venezuela en el escenario global, mencionando específicamente el «Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional» celebrado en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025. Estas actuaciones internacionales tuvieron como objetivo reafirmar la posición de la Nación en espacios de concertación global, defendiendo los principios de soberanía y legalidad frente a presiones externas.

