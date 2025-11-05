Programa “El zoológico va a la escuela” siembra conciencia ambiental a niños de Maturín

La educación ambiental llegó de forma dinámica y cercana a la Unidad Educativa Privada Madre Teresa de Calcuta a través del programa “El Zoológico va a la Escuela”, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Maturín, estado Monagas, con el objetivo de que los estudiantes conozcan, reflexionen y mantengan contacto directo con diversas especies, para fomentar el respeto por la naturaleza.

​La institución educativa, ubicada en la parroquia San Simón, recibió a los promotores del Parque Zoológico La Guaricha junto a animales del programa de estimulación sensorial, como el chigüire, la guacamaya y los curíes.

​La directora del plantel, Carolina Estaba, destacó la importancia de este encuentro para el desarrollo educativo de los estudiantes, pues les permite conocer más sobre la preservación de la fauna y la flora, así como el cuidado de la Madre Tierra.

​“Es una grata visita del Instituto Municipal de Parques, porque nuestros estudiantes tienen una experiencia más cercana con los animales, además de que esto va en pro de la calidad de la educación y de la sensibilización sobre la fauna, su cuidado y preservación”, agregó la directora.

Entretanto, la promotora del Parque Zoológico La Guaricha, ​Lennys Rondón, explicó que el programa sigue las orientaciones de la alcaldesa Ana Fuentes, que va más allá de ofrecer un rato ameno.

​“Les da un mensaje de preservación, de sensibilización sobre la naturaleza y de esto se trata: de que reflexionen, de sembrar conciencia sobre el cuidado del ambiente”, explicó Rondón.

​La promotora resaltó que este programa tiene como propósito visitar las escuelas de Maturín para sembrar conjuntamente valores de respeto por la fauna y la flora en los más pequeños, y así fomentar la preservación del entorno natural.

F/VTV