Programa Nacional Semilleros Científicos proyecta expansión territorial en 2026

La viceministra de Comunalización de las Ciencias para la Producción, Danmarys Hernández, realizó un balance positivo del avance del Programa Nacional Semilleros Científicos este 2025, durante una videoconferencia, este lunes, con los equipos territoriales del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y presidentes de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en cada estado.

Este programa fue creado por el Gobierno Nacional para asegurar la siembra y preservación del talento científico nacional, como lo establece el primer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández – Morán.

Durante la presentación la viceministra Hernández felicitó el trabajo que se realiza en cada localidad del país, superando tanto las Medidas Coercitivas Unilaterales como la agresión militar en las costas venezolanas por parte de Estados Unidos.

Aseguró que, este 2025, el Programa Nacional Semilleros Científicos impactó en 562.695 niños, niñas y jóvenes, llegando a la cifra acumulada de 872.377 participantes, desde el año 2023.

“El programa rinde sus frutos y consolida sus bases porque desde el trabajo que han hecho, tanto político, como técnico, sigue estando el accionar de las agendas que se han establecido”, como la que se construye junto a la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández – Morán, aseguró.

Recordó que esta labor de territorialización es una demanda del presidente Nicolás Maduro Moros para consolidar la enseñanza y el fortalecimiento de las ciencias, las tecnologías y el desarrollo de la innovación desde la generación de relevo.

La viceministra Danmarys Hernández hizo referencia a la Agenda Pequeños Ingenieros que desde su implementación ha formado en una primera fase a 272 facilitadores y facilitadoras de los estados La Guaira, Lara, Zulia, Caracas, Carabobo, Trujillo, Aragua, Miranda, Anzoátegui, Yaracuy, Falcón y Bolívar.

Esta agenda cuenta con un Kit Educativo de Electrónica, con 30 mil módulos, que se entregarán progresivamente a espacios de formación, como las escuelas técnicas, unidades educativas con menciones en ciencia y tecnología de Venezuela, entre otros.

“Pequeños Ingenieros viene a dar fe, a dar constancia, a hacer realidad que podemos diseñar una herramienta educativa tanto de manera física (hardware) como de manera virtual (software) que hay talento nacional detrás de ello”, indicó.

En cuanto a la convocatoria para las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía 2026, Danmarys Hernández informó que la meta es que 10 mil jóvenes de todo el país participen en este gran evento del conocimiento.

Recordó que, en 2025, la OVA captó a poco más de 7 mil niños, niñas y jóvenes quienes participaron en las fases estadal, regional y nacional.

Anunció que también se va a establecer la agenda en nanotecnología para garantizar a los semilleros científicos nuevos espacios para su crecimiento educativo.

Asimismo, precisó que la Ruta Científica Juvenil sigue en expansión con cerca de 1700 jóvenes vinculados en las actividades de la agenda establecida entre la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández – Morán y la Gran Misión Venezuela Joven.

Finalmente, expresó que también se harán grandes avances en la formación docente y juvenil con nuevos diplomados y talleres destinados a elevar las capacidades de la educación científica nacional con proyección de futuro.

F/Mincyt