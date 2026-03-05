Programa para la Paz y Convivencia Democrática acelera la reconciliación nacional

En la sede del Ministerio Público se realizó el encuentro del equipo del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, en el que se evaluaron los aportes del Ministerio Público, en el ámbito de sus competencias constitucionales, para contribuir a alcanzar los objetivos de este plan estratégico creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La reunión estuvo liderada por el fiscal general encargado, Larry Devoe, y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien también se desempeña como coordinador del programa; así se informó mediante la cuenta del Ministerio Público en Instagram.

«¡Juntos construimos un camino de reconocimiento mutuo y reencuentro nacional! ¡Consolidar la paz es nuestra meta!», concluyó la nota difundida por medio de la referida plataforma digital.

