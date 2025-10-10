Promueven formación en manejo de codornices en Aragua

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en Aragua realizó el taller Manejo de Codornices, en el salón 13 de Abril, como parte de la Alianza Científico-Campesina promovida por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

Esta capacitación orientada a fortalecer capacidades productivas en el territorio, fue organizada por la Dirección de Investigación y Aplicación del Conocimiento del Mincyt.

El encuentro estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Orlando Moreno, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, quien compartió con los asistentes conocimientos fundamentales sobre el manejo técnico de esta especie avícola, reconocida por su alta eficiencia reproductiva y valor nutricional.

Durante la jornada, el especialista abordó de forma integral los aspectos esenciales para el manejo eficiente de esta especie avícola.

Asimismo, explicó detalladamente los requerimientos nutricionales en cada etapa de desarrollo, la importancia de mantener una dieta consistente y los cuidados específicos en la alimentación de las crías.

También se profundizó en el manejo sanitario, destacando medidas preventivas, enfermedades comunes y protocolos de bioseguridad.

Seguidamente, se exploró el ciclo productivo de las codornices, desde la incubación y el inicio de la postura, hasta la aplicación de la muda forzada como estrategia para optimizar la producción.

El evento, cerró con la proyección de un video ilustrativo que permitió visualizar de forma práctica los procesos descritos, generando un espacio de intercambio enriquecedor entre los asistentes .

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del Mincyt con el impulso de modelos agroproductivos sostenibles, basados en el conocimiento científico y adaptados a las realidades del campo venezolano.

F/Mincyt con información de la Fundacite Aragua