Promueven una visión transmoderna en el Día Internacional de los DDHH en el país

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (DDHH), se llevó a cabo un encuentro reflexivo y formativo titulado «Derechos Humanos: Universalidad o Imposición, una mirada crítica desde el sur global», en el Teatro Principal de Caracas, con el propósito de construir un marco de respeto basado en la diversidad y la soberanía de los pueblos.

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, abordó la temática central de los «Desafíos al discurso y la práctica de los derechos humanos hacia una visión transmoderna y los paradigmas». Su intervención subrayó la necesidad de superar las concepciones tradicionales y hegemónicas para construir un marco de respeto genuino entre las naciones.

El foro de los DD. HH. contó con la participación de destacados ponentes que ofrecieron análisis profundos desde la perspectiva del sur global. En este sentido, el director de Investigación del Centro Internacional Miranda (CIM), Manuel Salcedo, ofreció una ponencia sobre la «Desmitificación de la Declaración Universal de los DD. HH.», cuestionando su aplicación como herramienta de imposición.

A su vez, Salcedo enfatizó que, “no vamos a poder detener a la humanidad en los derechos humanos. El dilema está en sí existen para un sistema construido sobre la esclavitud, la colonización y la supremacía rica y dominante del mundo, que jamás generará libertades o justicia para los pueblos oprimidos. Lo que en realidad se debe hacer es construir una humanidad plena”.

“Tenemos que usar un instrumento que es la diplomacia de paz que hemos venido construyendo desde Venezuela, y esto nos servirá como dialéctica militante para redefinir la humanidad desde su génesis y comenzar a desmontar todo el sistema colonialista para la construcción, por supuesto, de un mundo multipolar y pluripolar”, afirmó el director del CIM.

En otro orden de ideas, Ericsson Coronel, investigador de la Dirección General de DD. HH. del Mpprijp, expuso la «Experiencia de los migrantes venezolanos ante la vulnerabilidad de sus derechos humanos en países receptores como Estados Unidos». Recalcó la violación, el maltrato cruel y la criminalización de los migrantes, quienes son falsamente tildados de pertenecer a estructuras criminales como el «Tren de Aragua».

Como parte del acto, se hizo un reconocimiento formal a los exponentes con la entrega de condecoraciones por su valioso aporte al debate.

El evento culminó con el lanzamiento del cuadernillo «Develando el discurso liberal de los derechos humanos», calificado como un gran ejemplar que servirá como herramienta fundamental para el análisis crítico y la defensa de la soberanía.

F/Prensa Mpprijp