Propietarios de galpón con explosivos en Monagas son fichas terroristas de MCM

Los propietarios del galpón allanado en Monagas, en el oriente del país, donde se incautaron explosivos de alto poder que pretendían utilizar en actos criminales, son fichas del movimiento terrorista de María Corina Machado (La Sayona), adelantó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Y estos dueños capturados del galpón son militantes del Sayonismo. Bastantes pruebas, fotografías, documentos, son la mano derecha de La Sayona para el oriente del país. No se había dicho hasta hoy, así que estos y otros descubrimientos se van a mostrar en breve”, expresó el jefe de Estado, durante su programa multiplataforma ConMaduro+, en el tema de la Tercera T (3T): Seguridad, Defensa, Paz e Integridad territorial.

Durante un conversatorio con el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se evaluaron los operativos realizados hasta la fecha, en los que se logró desactivar y neutralizar varios planes terroristas que buscaban detonar explosivos en espacios públicos para generar conmoción y una justificación para que autoridades de Estados Unidos (EEUU) buscaran una posible intervención militar.

Cabello adelantó que, en otra parte del oriente del país, fueron allanados más explosivos en locales clandestinos, cuyo volumen y poder destructivo son enormes. “Seguimos jalando la cuerda y encontramos —gracias al trabajo de inteligencia del Sebin— en otra ciudad del oriente de Venezuela y otros sitios, donde la cantidad de explosivos que estaban depositados allí, ¡asusta!, por su alto poder, superior a lo que habíamos mostrado antes”, reveló.

El mandatario nacional precisó que estos dispositivos explosivos son de origen extranjero, específicamente los que utilizan movimientos terroristas creados por EEUU en el Medio Oriente para atacar y dañar a pueblos y gobiernos árabes y musulmanes.

En ese orden de ideas, advirtió que estos grupos terroristas, financiados por el Gobierno imperial de EEUU, solo tienen como objetivo traer violencia a las naciones independientes. “Esa violencia no es nueva, es historia de 200 años; como advirtió nuestro Libertador Bolívar, los EEUU parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad”, y le faltó decir: a través del terrorismo y las mentiras”.

F/VTV