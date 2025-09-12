Proponen tres temas prioritarios para la nueva etapa del PSUV

Durante la instalación de la Sesión abierta y permanente del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del IV Congreso de la Juventud Socialista, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, delineó tres temas prioritarios para la próxima etapa del partido, orientados a fortalecer el Poder Popular, la capacidad de gobierno y la defensa de la soberanía.

El jefe de Estado enfatizó que las propuestas surgen de un proceso de escucha al pueblo, que tiene por finalidad nutrir las líneas de acción del partido:

1. Consolidar la capacidad de gobierno para resolver los problemas del pueblo

El primer tema propuesto por el presidente Maduro se centra en consolidar “la gente que resuelve”. Esto implica fortalecer la capacidad de gobierno para atender de manera directa e integral los problemas de la población en áreas como educación, salud, vivienda, servicios públicos y emprendimiento. En tal sentido, instó a los líderes de la tolda roja a escuchar las críticas y autocriticas, a los fines de rectificar, aprender y reinventarse constantemente.

2. Profundizar el nuevo proceso constituyente en los Movimientos Sociales y en el Movimiento Comunero

La segunda gran tarea se enfoca en la consolidación de un nuevo proceso popular constituyente en todos los movimientos sociales y en el poder de base del movimiento comunero nacional. El presidente hizo un llamado a los gobernadores, alcaldes y a la dirección nacional para desplegarse en las calles y gobernar con la gente. Subrayó que “la bomba atómica de Venezuela es el pueblo empoderado en los territorios», y exhortó a fortalecer las estructuras del Poder Popular para construir una democracia indestructible.

3. Prepararse para la lucha armada si fuera necesario

El tercer y último punto, que fue calificado de gran responsabilidad, es la preparación del PSUV y de la nación para pasar de «las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada si Venezuela es agredida militarmente por el imperialismo norteamericano».

El presidente Maduro señaló que el partido, como rector de la Revolución, debe adaptarse de manera acelerada y con calidad para enfrentar cualquier agresión.

Igualmente, recordó la activación del Plan Independencia 200 realizadea este jueves en horas de la madrugada, y que moviliza a las fuerzas militares, policiales, milicianas y populares en 284 puntos del país.

T y F/Prensa Presidencial