Protección Civil Girardot atendió a más de 41 mil 800 ciudadanos

Funcionarios de Protección Civil Girardot ejecutaron un total de 10 mil 22 acciones operativas, educativas y técnicas que favorecieron directamente a más de 41 mil 820 personas en el municipio durante 2025, informó el director del ente, Jesús Lugo.

Asimismo, detalló que en las operaciones incluyeron cinco mil 402 atenciones por parte de la Unidad de Operaciones, con énfasis en traslados de emergencia (357), intervenciones del Grupo Motorizado para la Atención de Emergencias (Grumae) (773), despeje de vías por árboles caídos (55), mitigación de riesgos por podas (656) y atención en incendios estructurales, forestales y vehiculares (61 en total). Además, realizaron 161 guardias de prevención y 26 puestos de guardavidas en zonas costeras.

Desde la Sala de Monitoreo y Seguimiento de Eventos Adversos gestionaron dos mil 361 atenciones, 976 llamadas del VEN 911, 707 reportes meteorológicos y 725 coordinaciones interinstitucionales, lo que fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias.

Lugo agregó que en el ámbito técnico, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos efectuó 131 inspecciones diagnósticas, 127 informes de riesgo, 301 recorridos por sectores vulnerables y 168 trabajos de mitigación. Indicó que también difundieron y monitorearon más de 500 sistemas de alerta temprana comunal.

La Unidad de Educación y Capacitación desarrolló 615 actividades formativas, incluidas 67 charlas en instituciones educativas, 55 capacitaciones a entes públicos, 40 formaciones de brigadas escolares y 26 campañas comunitarias, para alcanzar a más de 10 mil 280 ciudadanos.

Estas acciones se ejecutaron como parte de la Tercera Transformación del Plan de la Patria, orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la protección integral del pueblo bajo las directrices del alcalde Rafael Morales y con el acompañamiento del Poder Popular, representado por la gobernadora Joana Sánchez.

F/Alcaldía de Girardot