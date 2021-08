El Reino de Noruega, como país facilitador de la mesa de diálogo que se realiza en México entre el Gobierno Bolivariano de Venezuela y la “Plataforma Unitaria” de un sector de las oposiciones, difundió una Declaración Conjunta de las partes, la cual señala la culminación exitosa de la I fase del proceso de conversaciones.

El documento indica que las reuniones realizadas este fin de semana del 14 y 15 de agosto fueron “constructivas”, durante las cuales se acordó un mecanismo amplio e incluyente de consulta con actores políticos y sociales de Venezuela.

Los delegados de ambas partes, expresaron su agradecimiento por el respaldo obtenido en la Comunidad Internacional a este proceso, luego del histórico Memorándum de Entendimiento firmado el viernes, y anunciaron que la próxima jornada de negociación será del 3 al 6 de septiembre en suelo mexicano.

A continuación, el texto íntegro de la Declaración Conjunta:

As facilitator of the #Venezuela negotiation process, Norway has the pleasure of issuing the following joint statement on behalf of the Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela. pic.twitter.com/wkdd369uSN

— Norway MFA (@NorwayMFA) August 15, 2021