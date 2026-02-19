Proyecto de Ley de Amnistía tendrá su segunda discusión en la AN este jueves

La Asamblea Nacional (AN) continuará este jueves la segunda discusión del Proyecto de Ley Amnistía para la Convivencia Democrática, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

El debate sobre esta normativa se ejecutará a las 4:00 p.m.

Vale recordar que el pasado 12 de febrero, se decidió diferir para la próxima sesión la continuación de la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía, debido a la propuesta del bloque de la oposición, que tuvo “objeciones” a la redacción del artículo número 7.

F/VTV