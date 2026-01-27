Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Policía de Investigación entra a debate en la AN

La Asamblea Nacional (AN) de la República Bolivariana de Venezuela, debatirá este martes 27 de enero, dos puntos importantes a partir de las 2:30 p.m.

El primer punto a debatir en segunda discusión es el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la

Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

De igual forma, en el segundo punto, se llevará a cabo la designación de los Grupos de Amistad Parlamentaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del Reglamento Interior de la AN.

F/VTV