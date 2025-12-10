Proyectos con alta tecnología buscan optimizar demarcación y señalización de las vías

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), a través de la Gerencia General de Ingeniería, planteó una serie de proyectos que ayudarán a mejorar la demarcación y la señalización, que aplicará tecnologías de alta calidad.

Dentro de los proyectos planteados se habló de la demarcación con termoplástico, la cual es implementada actualmente por el ente, por ser más duradera y brindar mejor visualización, mejorando la seguridad vial.

Otro planteamiento es la visión 360, la cual permite monitorear las condiciones de los espacios viales, para que en tiempo real brinde información y establecer proyectos de mantenimiento vial. Asimismo, se expuso el empleo de la robótica, como herramienta para fortalecer la demarcación en las vías.

Estos nuevos proyectos constituyen la aplicación de las nuevas tendencias en las labores de demarcación y señalización en el país, reflejando el avance tecnológico que se incorpora al mantenimiento vial.

F/VTV