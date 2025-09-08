Proyectos para el impulso del turismo comunitario avanza en Carabobo

Como parte de las políticas públicas para potenciar el turismo en la región, la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Corporación de Turismo (Corprointur), realizó avances en proyectos que buscan fomentar el turismo comunitario en la región de la mano con los diferentes circuitos comunales.

La autoridad única de Turismo de la región, Elyezer Álvarez, efectuó un recorrido en la Comuna Argelia Laya y el Circuito Comunal 4 de Valencia, donde explicó sobre el potencial que presenta el sector turismo para el desarrollo del país, así como la importancia de la participación activa del poder popular en esta materia, lo que permitirá aumentar la proyección de los diferentes atractivos que poseen los 14 municipios de Carabobo.

“Desde el sector turismo reconocemos el rol protagónico de las comunas para el avance del país en medio de las vicisitudes, es por eso que buscamos desarrollar la participación comunal en las actividades de promoción de los atractivos de nuestro estado. Sepan ustedes que el turismo es la nueva transformación que va a ayudar a superar las dificultades, porque es la gota de petróleo que nunca se acaba, así como enaltece nuestra identidad y nuestra cultura”, expresó.

Asimismo, Álvarez indicó que pondrán a disposición de las 173 salas de autogobierno popular de la región en los diferentes espacios del parque Draculandia para promocionar los emprendimientos y actividades recreativas comunales, así como para la formación del poder popular en este sector.

“Desde Corprointur estamos en total disposición de trabajar en perfecta articulación con todos los circuitos comunales de la región, es por eso que ponemos a la orden los espacios del parque Draculandia para cualquier emprendimiento y actividad recreativa, lo que permitirá un mayor acercamiento y formación de las comunidades en materia turística, porque el objetivo es también crear una comuna empoderada y educada en diferentes ámbitos”, dijo.

Estas acciones se encuentran dentro de las líneas de acción del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de hacer de Carabobo un estado referente en materia turística y en participación comunal.

F/Prensa Gobernación de Carabobo