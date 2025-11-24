Proyectos seleccionados en la IV Consulta Popular son coherencia entre la realidad local y estrategia del Estado

El pueblo ejerce de forma directa la selección de sus proyectos a partir de la construcción de su agenda concreta de acción, donde cada tema seleccionado se asocia al plan de desarrollo nacional, acción que garantiza la coherencia entre la realidad local y la estrategia general del Estado, así lo resaltó el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, durante un contacto con Venezolana de Televisión.

Respecto a la Cuarta Consulta Popular Nacional 2025, el funcionario destacó que previo a este proceso de votación, las comunas realizaron un diagnóstico de los problemas presentes en sus territorios con el fin de priorizar las soluciones más urgentes.

El vicepresidente sectorial, también calificó la jornada como una auténtica fiesta democrática donde se evidencia el carácter protagónico de la población debido a que en Venezuela, el ejercicio político trasciende la simple elección de autoridades, pues constituye un sistema de participación continuo y fundamental para la consolidación de la democracia en el país.

F/VTV