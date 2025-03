PSUV acompañará Consulta Popular Nacional del 27 de abril

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, enfatizó este lunes que la tolda roja acompañará la Consulta Popular Nacional del próximo 27 de abril, para que el Pueblo vote por los proyectos a realizar en su comunidad.

“Tienen hasta mañana (martes 25 de marzo) para cargar los proyectos, hay que acelerar en donde no haya concluido ese trabajo, lo tienen que acelerar para que vayan a la Consulta”, manifestó durante la rueda de prensa del PSUV.

En ese sentido, recordó la obligación que tienen los gobernadores y alcaldes de financiar el segundo proyecto que sale electo en estas Consultas.

“El Presidente (Nicolás Maduro) lo ha dicho, quien sienta que eso no es una política de la Revolución y no financie los proyectos no puede ser candidato a alcalde o a gobernador (…) Comuna o nada”, apuntó.

Elecciones del 25 de mayo

Por otra parte, Cabello señaló que esta semana saldrán los candidatos y candidatas de la Revolución para las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 25 de mayo.

“Esta semana deben ya salir nuestros candidatos y candidatas de cara a las elecciones de Gobernadores, de la Asamblea Nacional y Consejo Legislativos, mujeres y hombres listos, salidos de un proceso de consulta a las bases, utilizando mecanismos de mediciones y del acuerdo con el Gran Polo Patriótico, que también tienen sus mecanismos”, dijo.

En ese sentido, reafirmó que la fórmula para la elección de los candidatos y candidatas es unitaria y forma parte de la fortaleza de la Revolución Bolivariana.

T/CO