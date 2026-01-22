PSUV activa agenda nacional por la paz y convoca a movilización popular del 22 al 25 de enero

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció la puesta en marcha de la Agenda Nacional por la Paz, un plan de acciones políticas y sociales que se desarrollará en todo el país desde este jueves 22 hasta el domingo 25 de enero, con énfasis en la movilización popular y el despliegue territorial.

La información fue dada a conocer por el secretario de Movilización de Calle del PSUV y jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, durante una videoconferencia organizativa en la que evaluó el escenario nacional e internacional y destacó la participación activa del pueblo en respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores.

Fernández aseguró que la militancia cumplirá las orientaciones emanadas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y reiteró su compromiso con la Revolución Bolivariana. “Vamos a continuar con las manifestaciones de amor en todo el país. Hoy iniciamos con los abuelos y abuelas de la Patria, y este fin de semana habrá un despliegue histórico en 47 mil comunidades para brindar atención social”, afirmó.

Como parte de la agenda, precisó que este 23 de enero se realizará una movilización nacional para conmemorar los 68 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fecha que calificó como un hito de la unión cívico-militar que permitió la restauración democrática.

El dirigente también informó que se mantendrán las jornadas de recolección de cartas dirigidas al presidente Maduro y a Cilia Flores, las cuales acompañarán las actividades del fin de semana como expresión de respaldo político desde las bases populares.

T/CO