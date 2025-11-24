PSUV activa jornada para conformar Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció que entre el jueves 27 y el sábado 29 de noviembre se realizará una jornada nacional de reorganización de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), con el fin de conformar los nuevos Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales.

Cabello explicó que a los CBBI les corresponde responder a una instancia superior como parte del proceso de transición hacia esta nueva estructura. “Ya daremos las instrucciones en una orden de operaciones”, señaló al informar que los jefes de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) deberán convocar asambleas en cada localidad para formalizar la reestructuración.

El dirigente detalló que los jefes comunitarios pasarán a identificarse bajo la nueva denominación de comandos de comunidades, como parte de un esquema que busca integrar las bases en una “gran red” organizada. “Tendrá su propio sistema de comunicación y sus códigos de trabajo y operación”, afirmó.

Cabello resaltó que ya se encuentran activados 237.913 Comités Bolivarianos de Base Integral, cifra equivalente al mismo número de actas levantadas en todo el país. Recordó que cada comunidad está compuesta por un promedio de cinco o seis calles, lo que, dijo, refleja el alcance territorial de la estructura.

