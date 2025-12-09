PSUV anuncia el despliegue de los CCBI bajo el plan punto y círculo

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha consolidado una profunda transformación organizativa al migrar hacia una dirección colectiva desde sus bases, informó este lunes Diosdado Cabello, secretario general de la tolda roja.

Tras la realización de 237.900 asambleas de calle en todo el país, la otrora figura del Jefe de Calle ha evolucionado hacia un «Comité Bolivariano de Base Integral» (CCBI), otorgando el control político a una estructura grupal en lugar de una individual.

Esta reestructuración, instruida por la plenaria del V Congreso del PSUV y el IV Congreso de la JPSUV, busca un control más minucioso del territorio, explicó Cabello, detallando que ya se cuenta con una cartografía específica de cada calle del país, de cara a la realización de un trabajo organizativo junto a las bases.

Despliegue en comunidades y plan punto y círculo

El secretario general de la tolda roja mencionó que el partido activó más de 47 mil CBBI y que esta fase de la estructura tiene como objetivo la ejecución de tareas bajo el concepto de plan de punto y círculo, que implica un radio de acción directa en el territorio.

«Ya hoy lunes, martes y miércoles tienen tareas en las comunidades. Estas tienen que ver con las redes de comunicación, acción y planificación, para la ejecución de tareas dinámicas en el territorio», explicó durante un pase televisivo directo con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el que estuvo acompañado por el Buró Político y la Dirección Nacional.

Seguridad y Cuadrantes de Paz

El secretario general vinculó la organización política con la seguridad ciudadana, anunciando que el partido ahora se integra formalmente a los circuitos comunales y a los Cuadrantes de Paz. Informó que ya se han establecido más de un 30% de los cuadrantes previstos, en un trabajo conjunto con gobernadores y alcaldes.

En este sentido, Cabello subrayó que 2025 es el año del combate directo contra bandas criminales y grupos desestabilizadores. Afirmó, además, que existe una conexión operativa entre estos grupos delictivos y sectores de la derecha fascista. Destacó la reciente neutralización de miembros de bandas criminales en Guárico y Apure como parte de este despliegue.

Asimismo, indicó que este despliegue territorial ha permitido reducir las cifras de criminalidad en comparación con el año anterior, proyectando cerrar el 2024 con números históricos de pacificación.

Para finalizar, se anunció que antes de culminar el año se realizará una dotación adicional de vehículos y equipos a los cuerpos policiales para reforzar la fusión popular-militar-policial en todo el territorio nacional.

T/Prensa Presidencial