Psuv autoriza a Maduro para transformar estructuras del partido

En el mensaje, Rodríguez compartió el pronunciamiento oficial de los congresistas, quienes afirmaron:

“Juntos avanzaremos en el proceso de la consolidación de los nuevos métodos del gobierno popular y en la transición de la Revolución Bolivariana. ¡Unidos nosotros venceremos!”.

El V Congreso del Psuv y el IV de la Jpsuv han sido convocados para revisar estructuras, renovar liderazgos y definir nuevas líneas de acción en defensa de la soberanía. La jornada contó con la participación de dirigentes nacionales, delegados territoriales y voceros juveniles, quienes coincidieron en la necesidad de adaptar el partido a los desafíos actuales.

La plenaria extraordinaria forma parte de una serie de encuentros que buscan consolidar el modelo de gobierno popular, fortalecer el vínculo con las bases y proyectar la Revolución Bolivariana hacia una nueva etapa de transición política.

Cabe resaltar que la tolda roja aprobó, por unanimidad, las propuestas llevadas por el presidente Nicolás Maduro para fusionarse en defensa de la patria ante la amenaza del gobierno de EEUU.

El secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, fue el encargado de dar a conocer cada uno de los puntos, en donde resalta el fortalecimiento del Poder Popular; garantizar los nuevos métodos de gobierno y de ejecución directa; nuevas estructuras organizativas; organizar y potenciar el paso de la lucha no armada a la armada; la lucha comunicacional internacional; autorizar al presidente Nicolás Maduro, a tomar las decisiones que considere para la defensa de la patria.

“Ayer estuvimos reunidos en los estados, al final de la tarde noche vino el presidente Nicolás Maduro y nos dio lineamientos y directrices y nos ha pedido que traigamos a esta plenaria (…) para someter a consideración en ocasión de las constantes amenazas, de provocación y el asedio que ha realizado el imperialismo norteamericano”, dijo Cabello.

La plenaria extraordinaria se desarrolló en un contexto de reorganización estraté

gica, con el objetivo de fortalecer la acción política frente al asedio internacional liderado por el gobierno de Donald Trump, que ha intensificado presiones diplomáticas, económicas y militares contra Venezuela.