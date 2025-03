PSUV convoca marcha en defensa de la dignidad de los migrantes venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo un llamado a marchar este martes 18 de marzo en defensa de la dignidad de los migrantes venezolanos, a propósito de la decisión ilegal del Gobierno de los EEUU de enviar connacionales a El Salvador para que sean encarcelados.

En rueda de prensa, el dirigente socialista detalló que la movilización se llevará a cabo desde la Plaza Morelos de la ciudad capital hasta la esquina San Francisco, a la 1 de la tarde.

«Si usted tiene un amigo, un familiar, un conocido, vayan ustedes también a marchar, porque es todo el Pueblo de Venezuela que están siendo agredidos», aseveró.

Asimismo, informó que el día miércoles 19 de marzo se llevará a cabo una recolección de firma en todas las Plazas Bolívar de Venezuela. «Vamos a llevar a esas firmas a todas las instancias para que nos devuelvan a nuestros hermanos venezolanos», indicó.

«Nosotros sí vamos a acudir a todas partes, a tocar todas las puertas que podamos tocar, en defensa de nuestros migrantes», aseguró.

En ese sentido, pidió a aquellas personas que aunque no tengan familiares o amigos en Estados Unidos se solidaricen también, porque «nosotros somos una gran familia, la familia venezolana».

«Este Pueblo, pase lo que pase se mantendrá unido, bajo cualquier circunstancia, jamás va perder su dignidad. Este pueblo sabe luchar, sabe resistir y sabe vencer», añadió.

Gobierno garantiza el respeto de los Derechos Humanos

Cabello reiteró el compromiso del Estado en regresar al territorio a todos los connacionales que sean víctimas de xenofobia o violación de derechos humanos.

En ese sentido, precisó que los venezolanos que fueron enviados a El Salvador “no tienen ningún delito en los Estados Unidos ¿Si cometieron un delito, por qué no los juzgan?, ¿por qué no hay un juicio en los Estados Unidos?, ¿por qué no los expulsan?.

Asimismo, agregó que esta medida, tomada por los Gobiernos de EEUU y El Salvador, “es una forma de esclavismo, es un campo de concentración copiado el modelo nazi, es un campo de concentración contra esos venezolanos y venezolanas”.

Cabello pidió máxima unidad nacional para enfrentar la campaña contra los venezolanos y venezolanas, a través de una estrategia estadounidense que busca criminalizarlos, reducirlos y estigmatizarlos. Prueba de esta manipulación, es intentar vincularlos con la banda Trende Aragua, organización delictiva que ya fue desmantelada.

“Venezuela reclama a sus hijos, nosotros no vamos a descansar hasta buscar cómo traerlos a todos”, expresó e hizo un llamado a los connacionales a retornar a su tierra.

“Ustedes son hijos de Venezuela, vénganse para su país, aquí está su familia, aquí estamos nosotros; nosotros no los perseguimos a ustedes nunca”, indicó.

Campaña de estigmatización

Al referirse a las políticas de Donald Trump, que buscan “amedrentar, perseguir e intimidar a los venezolanos en el mundo”, aseguró que los migrantes venezolanos son “hombres y mujeres de bien, trabajadores dedicados a sus familias”.

Los venezolanos y venezolanas que se marcharon de su nación, a raíz de una gran campaña, “se fueron por razones de buscarle a su familia un mejor futuro debido a las sanciones criminales contra nuestro país, que le cerró todas las vías e ingresos a Venezuela”.

Recordó que casi un millón de venezolanos han regresado por el Plan Vuelta a la Patria, impulsado por el Presidente Nicolás Maduro desde el año 2018. Aseguró que los deportados por Estados Unidos fueron recibidos como seres humanos, pese a la campaña de sectores de la ultraderecha para vincularlos con el Tren de Aragua.

“Le mintieron al mundo, no venía nadie del Tren de Aragua ahí, nosotros los recibimos como seres humanos”, dijo.

“Exigimos que respeten a nuestros migrantes, que se cumpla lo establecido en la Organización Internacional para los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) (…) migrar no es un delito, sancionar sí”, sentenció.

El presidente Nicolás Maduro Moros dio la orden de no descansar hasta lograr que todos los migrantes connacionales regresen a territorio venezolano». Seguidamente, le exige a la ONU que se pronuncie al respecto.

