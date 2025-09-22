PSUV debate agenda política y refuerza plan de ofensiva permanente

La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sostuvo este lunes una reunión de trabajo encabezada por su primer vicepresidente, Diosdado Cabello, para analizar temas de interés nacional e internacional.

Durante el encuentro se presentó un balance de la jornada del fin de semana, en la que soldados y militantes compartieron con las comunidades en todo el país como parte del plan “Los cuarteles van al Pueblo”.

Se destacó además la continuidad del plan de ofensiva permanente impulsado por el presidente Nicolás Maduro, orientado a fortalecer la organización popular y la defensa integral de la Patria.

En la reunión también participaron Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Pedro Infante y otros dirigentes nacionales, quienes coincidieron en la importancia de mantener una agenda activa en favor de la estabilidad política y la unidad nacional.

T/CO