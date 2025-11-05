PSUV impulsará el proceso constituyente y consolidará el Poder Popular

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, presentó ante los delegados y delegadas del V Congreso del PSUV y el IV Congreso de la Juventud (JPSUV) las propuestas del presidente Nicolás Maduro, aprobadas por unanimidad durante la plenaria extraordinaria celebrada este miércoles.

Como primer punto, se acordó avanzar en el proceso constituyente y fortalecer el Poder Popular mediante la consolidación de nuevos métodos de gobierno de ejecución directa, basados en la democracia participativa y protagónica.

Cabello señaló que este proceso busca transformar las estructuras tradicionales de gobernaciones y alcaldías para erradicar la corrupción y el burocratismo antes de finalizar el año.

El segundo acuerdo contempla garantizar la consolidación del nuevo sistema de Gobierno Popular, con base en instrumentos como la Agenda Concreta de Acción, los Mapas de los Sueños, las Salas de Autogobierno Comunal, el 1×10 del Buen Gobierno y las Consultas Populares. Estas tareas estarán coordinadas por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el propio Cabello, siguiendo los lineamientos del jefe de Estado.

Asimismo, la plenaria aprobó otorgar al presidente Nicolás Maduro la facultad para tomar decisiones en torno a la reorganización y transformación del partido. Cabello destacó que el mandatario “tiene la moral, la ética y el liderazgo para conducir las decisiones que han garantizado la victoria del pueblo venezolano”.

El dirigente también reconoció la labor de los delegados del Congreso, asegurando que las decisiones adoptadas quedarán registradas como hitos en la historia del PSUV, al estar orientadas al fortalecimiento de la nación y al bienestar colectivo.

T/CO