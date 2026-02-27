PSUV moviliza al pueblo a 37 años del Caracazo en defensa de la Revolución

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) convocó este viernes una movilización popular para conmemorar los 37 años del Caracazo y ratificar el respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, frente a las agresiones y ataques contra la institucionalidad del país.

La jornada está prevista para iniciar a las 12:00 del mediodía, con concentración en la Redoma de Petare, específicamente en el muro de piedra, desde donde los participantes marcharán hasta la Plaza Monumento a los Caídos, en homenaje a las víctimas de la rebelión popular de 1989.

El 27 y 28 de febrero de ese año, el pueblo venezolano se levantó contra el paquete de medidas neoliberales impuesto por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, bajo lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en hechos que marcaron un punto de quiebre en la historia política contemporánea del país.

A través de sus plataformas digitales, el Psuv destacó que la movilización forma parte de una agenda nacional orientada a mantener viva la memoria histórica y a fortalecer la unidad popular en defensa de la soberanía y la paz.

El secretario general de la organización, Diosdado Cabello, había anunciado previamente un conjunto de actividades conmemorativas, incluidas vigilias y marchas, destinadas a reafirmar el compromiso del pueblo con el proyecto bolivariano y la estabilidad democrática de la nación.

Con esta movilización, las fuerzas revolucionarias reiteran su llamado a la cohesión nacional y a la defensa de los logros sociales alcanzados desde la llegada de la Revolución Bolivariana.

