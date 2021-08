PSUV pidió respeto a la libertad, independencia y soberanía de Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió respeto a la libertad, independencia y soberanía de Venezuela, ante la posibilidad de la apertura de misiones diplomáticas en el país.

“Aquí hay un Gobierno, hay una Revolución y aquí hay un país que es libre, soberano e independiente, a pesar de todas las presiones, nos mantenemos de pie, de manera que bienvenido el que quiera venir con respeto”, expresó este viernes Cabello.

El primer vicepresidente del PSUV, catalogó las sanciones contra miembros de la Revolución Bolivariana, como algo “ridículo”, por lo que expresó “Sí alguien está perseguido políticamente somos nosotros, y aquí estamos no nos rendimos”.

“Nosotros no pedimos que se levanten las sanciones contra nosotros, es contra el país, que no permite que nosotros no compremos medicinas, que no permite que compremos alimentos, que no permite que nosotros vendamos nuestro petróleo, que no permite que nosotros comercialicemos nuestro oro”, manifestó Cabello.

Esto dijo Cabello sobre las intenciones desde Colombia de sabotear las elecciones del 21N

Días atrás, el presidente de la República, Nicolás Maduro alertó sobre pretensiones provenientes desde el Gobierno colombiano de sabotear el proceso electoral del próximo 21 de Noviembre, ante esta situación el dirigente de la tolda roja, precisó el Gobierno Colombiano se ha convertido en un peligro, no solo para Venezuela, sino para el mundo.

“Desde Colombia asesinaron a un presidente, al presidente de Haití, asesinado, planificado y ejecutado desde el Gobierno colombiano. Los mercenarios declaran que les dieron la orden de asesinarlo ¿quién los defiende? El Gobierno colombiano desde la vicepresidencia (…) el Gobierno Colombiano se ha convertido en un peligro para el mundo”, indicó Cabello.

Cabello señaló que Colombia está gobernada por el narcoparamilitarismo, capaz de hacer cualquier cosa, sin embargo, este se está viendo amenazado por el propio pueblo colombiano, quien ya lleva más de 17 semanas en las calles.

T y F/Prensa PSUV