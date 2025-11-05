PSUV, Poder Comunal y FANB han construido el bloque histórico de la Revolución Bolivariana

El presidente Nicolás Maduro Moros, ante la plenaria del 5.° Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y 4.° Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), destacó que este movimiento político «es una fuerza, una institución para todos los tiempos, para todas las épocas, para todas las batallas», que junto al Poder Comunal y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), han construido el bloque histórico de la Revolución Bolivariana.

Con ideas, movilizaciones populares y votos, el Mandatario nacional manifestó que el pueblo de Venezuela tiene derecho a ser libre. Y precisó que hay que saber defender el derecho a ser libre con todas las formas de lucha y organización que pudieran presentarse, «con tranquilidad, con serenidad, con certeza, con seguridad, porque nosotros, los venezolanos y venezolanas de esta época, estamos defendiendo las ideas más justas y sagradas que jamás se hayan defendido en esta tierra en más de 100 años», detalló ante los representantes del partido político del país.

Emplazó a todos los presentes de discernir sobre la nueva dicotomía que vive el país, entre «independencia o colonia, entre esclavitud y libertad, entre dignidad y humillación»; ya que a su juicio el pueblo eligió la «independencia, libertad y dignidad, para el camino de nuestra patria venezolana, para todos y todas, venezolanos y venezolanas».

Para el Jefe de Estado venezolano el PSUV y el JPSUV, son un poderoso movimiento bolivariano y revolucionario del siglo XXI, que ahora tiene la inmensa responsabilidad de la independencia de Venezuela y de la existencia de América Latina y el Caribe, como una comunidad de Estados independientes, en fase de construcción y de desarrollo hacia el futuro.

T y F/Prensa Presidencial