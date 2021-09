PSUV rechaza intromisión colombiana en mesa de diálogo con las oposiciones

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresó su rechazo a las intromisiones del Gobierno colombiano en el proceso de diálogo entre el Ejecutivo venezolano y las oposiciones, que se desarrolla en México desde agosto.

“(Iván) Duque quiere meter sus narices donde no se le ha invitado, no tiene nada que opinar ni decir sobre Venezuela, que arreglen sus días de protesta en Colombia”, expresó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

Indicó que en el vecino país ni los gobernantes locales tienen garantía de seguridad, pero se inmiscuyen en Venezuela para desviar la atención. Condenó además las declaraciones de la vicepresidenta neogranadina, Martha Ramírez.

El dirigente nacional agregó que el diálogo venezolano es directo; no es una confrontación, no es entrega ni capitulación, porque se ajusta a la Constitución. “Esto no se negocia”, enfatizó.

Tanto el Presidente como la vicepresidenta colombiana se han pronunciado en los últimos días respecto al diálogo que realiza el Gobierno venezolano con las oposiciones, en una clara intromisión en los asuntos internos del país.

Varias autoridades han rechazado las pretensiones del Gobierno neogranadino para buscar desviar el objetivo del entendimiento entre los venezolanos, el cual rindió sus primeros frutos, parciales, este lunes con la firma de dos acuerdos.

El enviado del Gobierno, Jorge Rodríguez, anunció que las delegaciones suscribieron un documento para la defensa de la Guayana Esequiba y otro para protección del pueblo en las áreas de salud y alimentación.

