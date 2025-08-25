PSUV revisa tareas de cara a su congreso nacional

Este lunes, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se reunió en La Guaira para coordinar las tareas de cara a la plenaria del congreso del partido, programada para los próximos 11 y 12 de septiembre.

El encuentro fue encabezado por el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, y contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, así como los vicepresidentes de Organización y de Movilización y Eventos, Pedro Infante y Nahum Fernández, respectivamente.

Durante la reunión también se destacó la participación del pueblo venezolano en el reciente proceso de alistamiento en la Milicia Bolivariana, resaltando la movilización registrada durante el fin de semana.

T/CO