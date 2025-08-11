PSUV se declara en defensa de la paz y del presidente Nicolás Maduro

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) declaró este lunes, a través de un comunicado, que se mantiene permanente en la defensa de la paz y del Presidente Nicolás Maduro, a propósito de los recientes actos terroristas por parte de sectores fascistas en el país encabezados por María Corina Machado, con el apoyo logístico y político del imperialismo estadounidense.

«El Partido Socialista Unido de Venezuela, como vanguardia política de la Revolución Bolivariana, el partido del Comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que repudiamos los planes terroristas del fascismo nacional e internacional contra nuestra Patria», manifestó.

Reafirmó «que estamos y estaremos al lado de nuestro Presidente y nuestro Pueblo en cualquier circunstancia y convocamos a todos los hombres y mujeres que amamos a Venezuela a movilizarnos y a estar alertas para enfrentar y derrotar los planes terroristas con la fusión popular-militar-policial».

Asimismo, denunció que «estos actos evidencian la desesperación de quienes renunciaron a la política, a la democracia y decidieron el camino de la violencia, la sangre y la muerte para destruir los sueños del Pueblo venezolano de vivir en paz y con dignidad con nuestro proyecto socialista bolivariano».

REDACCIÓN MAZO