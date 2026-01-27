PSUV reafirma tres prioridades: liberación del presidente Maduro, paz y desarrollo económico

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, realizó este martes una rueda de prensa en la que ratificó las tres prioridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Gobierno: la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, la paz nacional y el desarrollo socioeconómico del país.

Durante su intervención, el secretario del PSUV destacó el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la unión nacional para sumar esfuerzos.

Cabello hizo referencia a la situación de las viviendas afectadas y las personas impactadas el 3 de enero de 2026, señalando que «tenemos que seguir trabajando sin detenernos». Reiteró el respaldo del partido a la presidenta encargada y a su convocatoria por la paz, subrayando que «hay que amar al país que nos vio nacer».

Nueva Ley Antibloqueo

En materia legislativa, el ministro explicó que la nueva Ley Antibloqueo no afecta negativamente el desarrollo económico de la nación, sino que representa una mejora para la industria petrolera y la economía nacional.

Asimismo, detalló que la reforma parcial a la ley de hidrocarburos se articula con la actualización legislativa mediante la ley antibloqueo, en concordancia con lo establecido en la Constitución.

«Esto no es una repartición», aclaró, destacando que la medida busca la creación de fuentes de empleo y el desarrollo industrial. «El PSUV apoya todas las iniciativas de la compañera Delcy Rodríguez para el desarrollo fructífero de Venezuela», afirmó.

Respecto a las personas privadas de libertad, Cabello informó que hasta diciembre se han realizado 808 excarcelaciones, resultado de las acciones del presidente Nicolás Maduro.

Aclaró que «no tenemos presos políticos, tenemos personas que han cometido delitos» y denunció que algunas ONG estarían «facturando a los familiares de los detenidos», calificándolas de «mafiosas y extorsionadoras».

Indicó que los excarcelados serán incorporados al trabajo productivo y llamó a los beneficiarios del programa Vuelta a la Patria a impulsar el desarrollo nacional.

El ministro también resaltó la labor del presidente Nicolás Maduro en el llamado al diálogo y recordó las consultas populares realizadas para determinar proyectos nacionales, reafirmando el compromiso con la Constitución como eje del desarrollo institucional venezolano.

El ministro Diosdado Cabello reiteró «la importancia de la Constitución para la nación y su desarrollo».

