Pueblo caraqueño rechaza amenazas del gobierno estadounidense y exige respeto para Venezuela

La Alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, en nombre del pueblo venezolano rechazó la más reciente agresión del gobierno estadounidense en contra de Venezuela y sus recursos.

“En Venezuela cada día nos preparamos más ante las agresiones, ante las amenazas (…) Esta tierra y este pueblo se respeta, Venezuela se respeta”, señaló al tiempo que subrayó el compromiso y la resistencia del pueblo que se han volcado a las calles durante los últimos años, ante las amenazas de Estados Unidos.

Asimismo, resaltó los pronunciamientos en rechazo por parte de las autoridades nacionales, regionales y municipales; y deferentes organizaciones referentes a las declaraciones del presidente Donald Trump acerca de bloquear de forma total las operaciones petroleras.

Finamente, invitó a las comunas a sumarse a repudiar la posición del mandatario estadounidense, y mantener la alerta ante las amenazas supremacistas del Gobierno de los Estados Unidos.

REDACCIÓN MAZO