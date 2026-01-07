Pueblo comunero se movilizó en Caracas en respaldo al presidente Maduro y a la primera dama Cilia Flores

El Pueblo comunero se movilizó este martes en las calles de Caracas para manifestar su apoyo y exigir la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, tras los recientes acontecimientos en que fuerzas militares de EEUU secuestraron a ambos dirigentes.

En un ambiente de movilización popular, organizaciones de base y movimientos sociales expresaron su respaldo a las autoridades venezolanas y reclamaron respeto a la soberanía nacional y a la integridad de sus líderes, en el marco del derecho internacional.

Durante la jornada, María Fernanda González, militante del Colectivo Popular de Anzoátegui, destacó el acompañamiento de la primera dama. “Cilia Flores ha demostrado valentía, no ha dejado solo al presidente Maduro y ha decidido acompañarlo en cada paso de esta lucha”, afirmó.

Por su parte, José Colmenares, trabajador comunitario, rechazó lo que calificó como una agresión extranjera. “Estados Unidos pretende erigirse en policía del mundo. El 3 de enero fueron atacadas personas inocentes y hoy el Pueblo responde en las calles”, expresó.

Desde la movilización, Luisa Rodríguez, vocera juvenil, resaltó el carácter patriótico del jefe de Estado venezolano, a quien describió como “un hombre comprometido con la defensa de la soberanía del país”.

Asimismo, Carlos Alberto Mendoza, integrante de un consejo comunal del estado Miranda, señaló que diversas naciones han manifestado su rechazo a los hechos recientes. “La comunidad internacional ha repudiado este secuestro y exige respeto por la voluntad del Pueblo venezolano de que regrese su presidente”, sostuvo.

T/CO