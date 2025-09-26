Pueblo cubano activado con jornada de movilización nacional en apoyo a Venezuela

Ante las crecientes presiones y amenazas de la actual administración de Estados Unidos (EE. UU.) contra el gobierno y el pueblo venezolanos, diversos sectores de Cuba han manifestado su más rotundo apoyo a la Revolución Bolivariana, respaldo expresado en la recogida de firmas que avalan la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano ante la Organización de las Naciones en la que expresó que “urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Con un claro mensaje de rechazo a las agresiones imperialistas, los santiagueros participaron activamente en los actos de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, organizados por la delegación provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). Durante estas actividades se expresó una firme oposición a las políticas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos contra la nación sudamericana.

El delegado del ICAP, Juan Carlos Vaillant Despaigne, afirmó categóricamente que cualquier acción que atente contra la integridad de la hermana nación bolivariana debe cesar de inmediato y reafirmó el apoyo al legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro además subrayó que “la solución de los conflictos debe basarse en el diálogo respetuoso, la cooperación y el cumplimiento estricto de la legalidad internacional”.

También la comunidad universitaria de la Universidad de Oriente se hizo sentir. Taimí Rodríguez Vinent, estudiante de Derecho, destacó la importancia de brindar apoyo a Venezuela, no solo por la historia compartida de lucha por la independencia y la libertad, sino también por el compromiso solidario entre países hermanos. “En estos momentos, el pueblo de Cuba se siente identificado con la situación que atraviesa la patria de Bolívar y, por eso, debemos brindar nuestra solidaridad incondicional”, afirmó.

T/VTV