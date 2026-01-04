Pueblo de Trujillo realiza vigilia permanente por la soberanía nacional

Voceros del Poder Popular mantienen una vigilia permanente en la Plaza Bolívar de Boconó en el estado Trujillo en rechazo a la detención del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, por parte del Gobierno de Estados Unidos. Los manifestantes califican el hecho como un secuestro y demandan el restablecimiento inmediato de la soberanía nacional frente a lo que consideran una agresión extranjera.

Durante la jornada de protesta, los representantes de las bases populares enfatizaron que la permanencia en las calles responde al mandato del Comandante Hugo Chávez y al amor del pueblo por el mandatario electo. «Exigimos que liberen y nos devuelvan a nuestro presidente Maduro», declararon los portavoces, quienes reafirmaron su compromiso con la independencia y la autodeterminación de Venezuela.

El sector popular emitió un llamado urgente a todos los movimientos revolucionarios del país para que se sumen a este reclamo nacional. Según expresaron los voceros, la movilización busca impedir que se consume lo que califican como una «situación injusta» contra el «presidente obrero».

La vigilia en la Plaza Bolívar de Boconó se mantendrá de forma indefinida como símbolo de resistencia, bajo la consigna de respeto absoluto a las instituciones venezolanas y a la voluntad expresada en las urnas.

