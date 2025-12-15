Pueblo marcha en Caracas por la soberanía y la paz de la Patria Bolivariana

El pueblo revolucionario de Caracas se movilizó este lunes en defensa de la paz, la independencia, soberanía del país y por el futuro de la patria Bolivariana, en una marcha popular nocturna cuyo primer punto se ubicó en las adyacencias de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rumbo al centro de la capital.

Además, los militantes, simpatizantes y pueblo en general manifestaron celebrar los 19 años de creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por parte del Comandante Hugo Chávez Frías, con el propósito de acompañar al Poder Popular en sus necesidades más apremiantes y no solo para fines electorales o partidistas.

El desarrollo de la Revolución conllevó al entonces presidente Chávez a convocar la creación de un instrumento político capaz de contribuir a la construcción del socialismo bolivariano.

Nació así el Partido Socialista Unido de Venezuela, la organización política más grande de nuestro país, un instrumento fundamental para la lucha antiimperialista, acompañar al pueblo venezolano y defender la independencia de la nación, expresaron, en sus redes sociales, las autoridades de la organización política.

La marcha en la capital confirma la unidad popular, la transición al socialismo y en defensa de la soberanía nacional, ante los constantes ataques perpetrados por los Estados Unidos.

Venezolana de Televisión (VTV) cubrió las incidencias de la actividad popular y consultó la opinión de los participantes, quienes ratificaron su disposición a defender los derechos de los venezolanos y venezolanas ante la arrogancia y agresión del tiburón imperial.

T y F/ VTV