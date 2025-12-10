Pueblo marchará este 10-D para conmemorar 166 años de la Batalla de Santa Inés

En la ciudad de Caracas, este miércoles 10 de diciembre, se llevará a cabo una marcha para conmemorar los 166 años de la Batalla de Santa Inés, donde se dará cita el pueblo venezolano de múltiples sectores para resaltar este día.

Esta movilización tendrá como punto de inicio la Maternidad Concepción Palacios, en la Avenida San Martín, luego pasará por Capuchinos en la misma localidad, después a la Plaza O’Leary, Avenida Sucre, Avenida México en Bellas Artes, Parque Carabobo, La Ceiba de San Francisco, Avenida Universidad y como último punto, el Puente República Frente Al Parque Miraflores.

En ese sentido, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció en rueda de prensa, que en este recorrido estarán los campesinos, juventud campesina, pescadores, mujeres, junto a la tolda roja.

«Allí estaremos como partido, porque también ese día conmemoramos la Batalla de Santa Inés, todo el pueblo estará presente en esa gran movilización», dijo.

F/VTV