Pueblo presente en Gran Marcha por la liberación del Presidente Maduro y Cilia Flores

El Poder Popular se moviliza en Caracas este viernes en la Gran Marcha por la liberación del presidente constitucional de la República Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores, la cual está desplegada en cuatro puntos de la ciudad.

Esta movilización partió desde el Parque Alí Primera de la avenida Sucre, y a partir de dicho punto se trasladará hasta la pasarela de la estación del metro de Agua Salud.

Posteriormente, los militantes recorrerán la avenida Sucre hasta el puente República ubicado en El Calvario hasta culminar en la Plaza O’Leary.

F/VTV

F/Imagen Referencial