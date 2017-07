Pueblo revolucionario marchó hasta el TSJ contra la impunidad y violencia fascista

Las fuerzas revolucionarias, bajo el lema “No a la impunidad, sí a la justicia”, reafirmaron su compromiso de lucha contra la injusticia y rechazaron la posición partidista de la fiscal Ortega Díaz y su alianza con sectores que pretenden subvertir el orden constitucional

El pueblo revolucionario se movilizó este martes hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar la impunidad con la que ha actuado la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante los hechos violentos generados en el país por sectores de la derecha venezolana, aupados por dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que “se escudan en la inmunidad parlamentaria que le confiere un cargo público, en este caso diputados (Asamblea Nacional), para llamar a la violencia y causar terror en la nación”.

Así lo dio a conocer Darío Vivas, vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la plaza Miranda de Caracas, lugar donde representantes de instituciones del Estado, del Poder Popular organizado, comunas, consejos comunales, trabajadores y candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, se dieron cita para, en primer lugar, manifestar su respaldo al llamado del presidente Nicolás Maduro a la paz, exigir justicia ante agentes que pretenden generar un golpe de Estado contra el Gobierno Bolivariano.

Vivas refirió que “una vez más el pueblo se moviliza para mostrar su solidaridad con la Revolución Bolivariana y también para expresar el respaldo a la decisión del TSJ de abrir un proceso de investigación a la fiscal Luisa Ortega Díaz por la complicidad con que ha actuado ante los hechos ocurridos en los últimos meses”, dijo.

El vicepresidente de movilización del PSUV manifestó que “la Fiscal General de la República en vez de impartir justicia, de cumplir con lo que establecen la Constitución y las leyes, se ha puesto del lado de la violencia, del terrorismo y del fascismo, que sirve de apoyo a la oposición para que continúen impidiendo el desarrollo de los derechos constitucionales que tienen todos los venezolanos y venezolanas de esta patria”.

En este sentido, Darío Vivas indicó que “las acciones contra la Fiscal, que se llevan a cabo en el TSJ, deben servir para a partir de ahora impartir justicia en el país y que cese la impunidad, porque no puede ser que haya muertos, heridos, violación de los derechos de los ciudadanos y no pase nada, sino que al contrario, la Fiscal se ponga del lado de la violencia y no abra ningún investigación contra los que actúan contra el país”.

JUVENTUD PRESENTE

La juventud revolucionaria dijo presente en la movilización que recorrió la avenida Baralt hasta la altura del Centro Comercial Metrocenter, y que luego se desvió hasta la Asamblea Nacional en la esquina la Bolsa, para expresar su rechazo a las acciones emprendidas por el presidente de esta instancia legislativa, Julio Borges, y el primer vicepresidente Freddy Guevara por el entreguismo y terrorismo contra la patria bolivariana obedeciendo a intereses imperialistas.

Ángelo Rivas, candidato por la juventud a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dijo que en Venezuela, “son los propios venezolanos quienes deben dirimir los problemas de nuestra patria, y por ello el presidente Nicolás Maduro ha convocado al proceso constituyente para generar un dialogo nacional y buscar soluciones estructurales entre todos”, dijo.

Resaltó: “La impunidad no debe prevalecer en el país y se debe garantizar la paz y aplicar justicia a los hechos violentos y el terrorismo que se ha impuesto en diversos sectores de Venezuela, que buscan generar las condiciones para un golpe de Estado”.

Rivas destacó que “el próximo 30 de julio cuando el pueblo elija a sus candidatos y se instale la ANC, los constituyentes electos trabajaran para garantizar la paz, la justicia y la estabilidad del país”. “Vamos a tener a una Fiscal que sus intereses sean a favor de la mayoría, de la paz y la justicia”. En cuanto a las acciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, Ángelo Rivas indicó que “cuando se instale la ANC la impunidad será la principal tarea de la Constituyente para que haya paz en el país”.

RESPALDO AL TSJ

Trabajadores de varios sectores productivos, así como estudiantes, amas de casa, líderes comunitarios y demás fuerzas del Poder Popular organizado, marcharon por el centro de la ciudad hasta la sede de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde con orden y civismo aguardaron el desarrollo de la audiencia contra la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz.

Las fuerzas revolucionarias, bajo el lema “No a la impunidad, sí a la justicia”, reafirmaron su compromiso de la lucha contra la injusticia y rechazaron la posición partidista de la fiscal Ortega Díaz y su alianza con sectores que pretenden subvertir el orden constitucional.

“Queremos justicia, queremos que le explique al pueblo porque está usando el Ministerio Público para defender sus intereses económicos y no la voluntad de soberanía que le fue encomendada”, aseveró el dirigente del PSUV Daniel Aponte.

Los asistentes calificaron a Ortega Díaz como la fiscal del olvido, tomando en cuenta que durante su gestión no se ha castigado a los responsables de los cientos de muertos y miles de heridos que la ultraderecha ha dejado en los últimos tres años.

La audiencia oral y pública que se realizó en el máximo tribunal del país como paso previo a un posible antejuicio de mérito contra la Fiscal General de la República, se ajusta a lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 374 del Código Orgánico Procesal Penal.

IMPUTACIONES

Gladys Requena, viceministra para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, catalogó como el colmo de las arbitrariedades que la fiscal Luisa Ortega Díaz pretenda imputar al jefe de Gobierno del Distrito Capital, general Antonio Benavides Torres, y no impute a quienes llaman a la violencia y causan terror en el país.

“Ortega Díaz no ha tenido la fuerza, el valor ni el coraje para enjuiciar a los diputados de la MUD, para allanarles la inmunidad parlamentaria para que respondan por los delitos que vienen promoviendo en las calles”, dijo Requena, y sentenció que “ellos (oposición) son los autores intelectuales de las muertes de decenas de venezolanos en las supuestas manifestaciones pacíficas, son los autores intelectuales de la utilización de niños, que representa un delito a la Lopna”.

“Es una vergüenza las actuaciones de Luisa Ortega Díaz, nosotros no pedimos que este al lado del chavismo, pedimos que este al lado de la justicia, que rinda tributo a la misión honorable que debe tener el Ministerio Público, como es investigar todos los hechos punibles que se cometan en el territorio nacional”, resaltó la viceministra Gladys Requena.

