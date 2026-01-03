Pueblo venezolano exige fe de vida del presidente Maduro y de la primera dama Cilia Flores

El pueblo venezolano, junto a sus gobernadores, salieron a las calles del país para exigir fe de vida, del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Bajo la consigna ¡Devuelvan a Maduro! rechazan de manera contundente el secuestro del jefe de Estado.

En Caracas, la manifestación en favor del Mandatario venezolano estuvo liderada por la alcaldesa Carmen Meléndez, quien aseguró que en este momento se mantienen firme y alzan su voz, en perfecta unión cívico-militar-policial para la defensa de la seguridad y la soberanía nacional.

Asimismo, precisó que se han activado cada uno de los comités y subcomités, manteniendo el más estricto apego al hilo constitucional para asegurar la tranquilidad de toda la capital de Venezuela.

Así mismo, el ministro para el Trabajo Social, Eduardo Piñate, aseguró que la organización del pueblo venezolano en las calles para exigir la fe de vida del presidente Constitucional Nicolás Maduro, constituye la respuesta de un pueblo digno y rebelde, con plena conciencia de su papel en la historia.

En este sentido, reafirmó que el pueblo de Venezuela no es esclavo de nadie, que su fuerza y determinación se mantienen firmes en la defensa de la Patria y la soberanía nacional.

Piñate llamó a los pueblos de América Latina y el Caribe a fijar posición y alzar su voz frente al Gobierno de Estados Unidos, subrayando que la humanidad no está dispuesta a aceptar las agresiones ni los chantajes de quienes se creen hegemones del mundo.

Miranda

Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano junto al pueblo mirandino, aseveró que la entidad “se mantiene en permanente vigilancia y en movilización constante en cada espacio del territorio, en perfecta fusión popular-militar-policial para preservar la tranquilidad y la paz”.

En este sentido, el pueblo de Miranda, exige al gobierno de Estados Unidos la fe de vida del presidente Nicolás Maduro y la primera dama.

Bolívar

En Bolívar por su parte, el pueblo acompañó a la gobernadora, Yulisbeth García, quien precisó que el pueblo de la entidad se encuentra desplegado en cada rincón del territorio, en un clamor nacional para exigir la fe de vida del Presidente Constitucional y la Primera Dama.

Asimismo, llamó al pueblo venezolano a mantenerse firme en la defensa de la Patria y la soberanía, y reafirmó la unidad y el compromiso de Bolívar con la protección de los valores nacionales.

Zulia

Desde el estado Zulia, el gobernador de la entidad, Luis Caldera, rodeado del pueblo zuliano, exigió al mundo la liberación del Presidente Nicolás Maduro, así como de la Primera Dama, Cilia Flores rechazó, secuestrados durante los ataques perpetrados por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano.

En ese contexto, resaltó que se mantendrán leales en perfecta unión militar-policial-popular para la defensa de la paz y el derecho de Venezuela a existir como nación libre y soberana.

Mérida

Autoridades regionales del estado Mérida y miembros del Poder Popular organizado rechazaron los ataques de EE.UU., a su vez que exigieron la fe de vida del presidente Nicolás Maduro y de la primera Dama Cilia Flores.

Táchira

Desde la Plaza Bolívar de San Cristóbal, estado Táchira, el gobernador de esa entidad, Freddy Bernal, denunció ante el mundo el ataque criminal perpetrado por parte del gobierno de los Estados Unidos contra la nación Bolivariana, por lo que reafirmaron lealtad absoluta a la Constitución Nacional, así como también al presidente Nicolás Maduro.

Desde el estado Delta Amacuro, el gobernador encargado de esa entidad, Suyiban Bermúdez, manifestó su rechazó junto al pueblo deltano por los ataques perpetrados por el gobierno de los Estados Unidos, contra la República Bolivariana de Venezuela la madrugada de este 03 de enero.

En ese sentido, llamó a la calma a todo el pueblo deltano, evitar compras nerviosas y no difundir información falsa o que sea de carácter no oficial.

Delta Amacuro

Desde el estado Delta Amacuro, el gobernador encargado de esa entidad, Suyiban Bermúdez, manifestó su rechazó junto al pueblo deltano por los ataques perpetrados por el gobierno de los Estados Unidos, contra la República Bolivariana de Venezuela la madrugada de este 03 de enero.

En ese sentido, llamó a la calma a todo el pueblo deltano, evitar compras nerviosas y no difundir información falsa o que sea de carácter no oficial.

Yaracuy

Los yaracuyanos junto al gobernador del estado, Leonardo Intoci, en perfecta fusión popular-militar-policial repudió contundentemente los ataques perpetrados por el imperio norteamericano contra la nación.

Asimismo, exigieron la fe de vida del Jefe de Estado, y recordaron que «desde hace mucho tiempo el pueblo juró lealtad y hoy más que nunca la defiende con firmeza y cabalidad».

T/ RV-VTV