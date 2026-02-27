Pueblo venezolano ratifica defensa de la soberanía a 37 años del Caracazo

A 37 años de la rebelión popular conocida como “El Caracazo”, el pueblo venezolano tomó nuevamente las calles de la Gran Caracas para conmemorar la gran manifestación contra el neoliberalismo que surgió aquel 27 de febrero de 1989.

El Poder Popular se movilizó desde el Gran Muro de Petare en el municipio Sucre del estado Miranda hasta la Plaza Monumento a los Caídos. Asimismo, en la parroquia El Valle, los ciudadanos se concentraron para recordar este día histórico.

Durante la movilización en Miranda, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, resaltó que han pasado 37 años de aquel día histórico y la movilización “es un ejercicio de memoria histórica necesaria, de no perder nunca la conciencia de donde venimos”.

“Tomemos conciencia de que el pueblo unido, organizado y movilizado es factor determinante para lograr empujar los cambios históricos necesarios. Recordemos que el 27 de febrero de 1989 es el motor principal que después moviliza a aquellos jóvenes rebeldes del 4 de febrero de 1992”, señaló al tiempo que invitó al poder popular a mantener la unidad y la organización.

Por su parte, el comunero Carlos Pachai indicó que el mismo pueblo que se levantó contra el neoliberalismo en febrero del 89 es el que hoy sostiene el proceso bolivariano frente a la agresión externa. Asimismo, manifestó su apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Vale destacar que el 27 de febrero de 1989 ocurrió una masacre cuando, a raíz de la aplicación de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la población salió a protestar. El presidente de ese entonces, Carlos Andrés Pérez, aplicó un “paquetazo” de medidas económicas que afectó principalmente a los sectores más vulnerables, lo que profundizó el empobrecimiento en el país.

Las protestas que se originaron a raíz del aumento del precio de la gasolina fueron reprimidas de manera violenta por los cuerpos de seguridad, que causaron centenares de fallecidos.

VTV