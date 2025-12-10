Pueblo venezolano ratifica su defensa a la soberanía del país

Este miércoles, el Pueblo de Caracas salió a las calles para conmemorar la Batalla de Santa Inés y expresar sus posiciones sobre la defensa de la soberanía de Venezuela, ante las amenazas de Estados Unidos.

«Nosotros no somos ni seremos un país subordinado a ninguna fuerza extrajera. Nuestros antepasados lucharon por nuestra independencia y defenderemos ese legado con la vida si es posible», expresó María Fernanda Salazar, representante de la Comuna Indio Guaicaipuro III.

Por su parte, José Gregorio Martínez del estado Cojedes expresó su rechazo a las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe, indicando que representan una amenaza para la estabilidad regional.

«Esos asesinatos que ha habido por culpa de los gringos en el Caribe debe ser tomando en cuenta por las instituciones internacionales porque esto se puede convertir en una segunda Gaza», enfatizó.

La zuliana Carmen Elena Rivas afirmó que Venezuela no debe permanecer en el Estatuto de Roma, considerando que la Corte Penal Internacional (CPI) actúa de manera subordinada a los intereses de Estados Unidos.

«No queremos jueces que no hagan nada por las medidas coercitivas que hemos venido denunciando todos estos años de bloqueo, que el imperio se quede con su Corte criminal, nosotros somos libres e independientes», dijo Rivas.

Por otro lado, Luis Alberto Ramírez afirmó que la Batalla de Santa Inés es un recordatorio de la unidad del Pueblo ante cualquier intento de intervención externa.

«Unidad, unidad y unidad. Más nada tenemos que hacer para continuar ganando las batallas que se nos presentan», subrayó.

