Pueblo venezolano se moviliza en Petare en defensa de la Patria

Nacionales

La tarde de este martes, 28 de octubre, el Pueblo venezolano protagonizó una numerosa movilización en Petare, estado Miranda, en una jornada a favor de la paz y en respaldo a la defensa de la soberanía del país.

Con la alegría características del hombre y la mujer criolla, Sandra Bastidas, habitante del sector La Bombilla manifestó estar “rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro y la revolución” . En sus palabras detalló que está completamente a favor con las medias que ha adoptado el Ejecutivo Nacional para hacer respetar a Venezuela y más aún “sobre las medidas tomadas en relación a la isla de Trinidad y Tobago, porque Venezuela se respeta”, sentenció.

Por su parte, Manuel Conrado destacó que “no es momento para diferencias políticas o discusiones absurdas pues, ahora más que nunca el país nos necesita unidos y enfocados”.

A estas opiniones se suma la de Betzabeth Villanizar, maestra del Casco Colonial de Petare quien aseguró que “somos el barrio más grande de Latinoamérica y como tal somos gente criada en lealtad. Hoy le decimos al presidente que acá está nuestro pecho para ponerlo en defensa del país. Nunca más imperio al hijo lo volverá a dominar a los hijos de Simón Bolívar”.

REDACCIÓN MAZO

