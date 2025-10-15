Pueblo venezolano se moviliza en respaldo a los ODDI y a la defensa integral de la soberanía nacional

Este jueves, cientos de ciudadanos participaron en una marcha en Mamera, parroquia Antímano de Caracas, en respaldo a la activación del Órgano de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en todo el territorio nacional.

La jornada reunió a representantes comunitarios, voceros de base y habitantes de diversos sectores, reafirmando el compromiso popular con la protección de la soberanía venezolana.

Durante la movilización, la líder comunitaria Maritza Granados destacó que la convocatoria responde al llamado del presidente constitucional Nicolás Maduro, subrayando que la defensa de la patria es tarea de todo el pueblo. “Es responsabilidad del pueblo venezolano garantizar y mantener permanentemente su soberanía e independencia”, expresó.

Granados resaltó además la presencia activa del Poder Popular organizado, destacando que esta iniciativa refleja convicción política, conciencia patriótica y participación territorial en cada comunidad.

Por su parte, la líder de calle Mariam Jiménez señaló que la defensa integral del país se sustenta en la paz y la unidad de su gente. “No se permitirá que ningún extranjero pise suelo venezolano”, afirmó, recordando que hace dos siglos Venezuela no cruzó fronteras para dominar, sino para liberar, reivindicando así el principio de autodeterminación de los pueblos.

En la misma línea, Fabián Hidalgo, vocero de la Comuna Sur-Sur, advirtió que sectores de la derecha —tanto nacional como internacional— intentan desconocer la democracia venezolana. Aseguró que el país sigue firme, sin someterse a imperios, guiado por los ideales bolivarianos del Comandante Hugo Chávez y fortalecidos por el liderazgo del presidente Nicolás Maduro.

