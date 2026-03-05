Pueblo realiza vigilia por 13º aniversario de la partida física del Comandante Hugo Chávez

A propósito de conmemorarse el XIII aniversario de la partida física del Comandante Hugo Chávez, se realizó una vigilia en el Cuartel de la Montaña 4-F, donde autoridades venezolanas junto al pueblo rindieron homenaje a sus restos y ratificaron su compromiso con el legado político y social de la Revolución Bolivariana.

En la actividad participaron sus familiares, amigos y el Alto Mando Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, recordó los sucesos del 5 de marzo de 2013 y relató que aquel día la ciudad experimentó un estremecimiento total tras el anuncio de la partida física del líder venezolano.

Además afirmó que “hoy nuestro Comandante está más vivo que nunca y su pensamiento vigente todos los días”.

Meléndez aseguró que los movimientos sociales y la dirigencia política trabajan para honrar la memoria del líder revolucionario y que la lealtad absoluta es la respuesta ante la enseñanza recibida de Hugo Chávez.

La alcaldesa de la capital venezolana, recalcó el compromiso de las bases “jamás te traicionaremos, siempre cumpliremos tu legado”.

La actividad contó con la presencia de Rosa Virginia, María Gabriela y Rosinés, hijas del Comandante Chávez. De igual manera, asistieron integrantes del Consejo Político, la Dirección Nacional del PSUV y diputados de la Asamblea Nacional.

El comandante Hugo Chávez falleció el 5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas, donde estaba recibiendo atención médica por un cáncer, después de haber permanecido cerca de tres meses hospitalizado en el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas en La Habana, Cuba .

F/Telesur