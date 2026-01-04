Pueblo yaracuyano exige liberación del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores

En horas de la madrugada de este 4 de enero, el pueblo yaracuyano se mantiene en vigilia y alerta permanente para reclamar y exigir la liberación y el regreso del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, tras su secuestro por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

«Queremos que nuestro presidente Nicolás Maduro vuelva al suelo patrio, queremos que el presidente Nicolás Maduro regrese a Venezuela con su pueblo, el mismo pueblo que lo eligió ese 28 de julio y que hoy exige en las calles de forma contundente que pase lo que pase, que regrese Nicolás Maduro, él es de Venezuela», así lo aseveró uno de los participantes.

Desde la plaza Bolívar de la ciudad del estado Yaracuy en San Felipe, el pueblo manifiesta sentirse indignado con las acciones del imperialismo: «Nuestro presidente ha sido secuestrado, cosa que nos da mucho dolor y nos da mucha rabia; en el sentido de que fue una extracción ilegal porque nuestro presidente, hemos votado por él a través del sufragio, es el presidente legítimo de todos los venezolanos».

Asimismo, reclaman en pie de lucha su libertad y destacan que todas las estructuras sociales estarán movilizadas en defensa de la soberanía de la patria.

F/VTV