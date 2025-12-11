Pueblos del mundo rechazan agresión militar de Estados Unidos en el Caribe

«Se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en rechazo a la agresión militar del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe», así lo dijo el presidente Nicolás Maduro para aseverar que casi el 70% del pueblo estadounidense está en contra de una guerra contra el pueblo venezolano.
El mandatario señaló que el país, en estos tiempos, debe ser diferente, y «mantenerse como guerreros, guerreras, con un ojo pelado y el otro también», pero trabajando incansablemente, produciendo y construyendo, para mantener el funcionamiento de todo, siempre.
En el mismo contexto, el jefe de Estado recordó que días pasados, «la Sayona fascista y criminal» de María Corina Machado, convocó a grandes marchas, agregando, además, que sí, le consta que «se dieron más de 65 marchas, aunque estas fueron en contra de la guerra y apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por la paz».
«Esas fueron las marchas, porque ni en Miami se vio un alma apoyando a esta fascista», enfatizó el presidente Nicolás Maduro.
En el mismo orden de ideas, el jefe de Estado hizo un llamado a los pueblos del mundo a terminar con las guerras eternas y masacres imperiales, expresando con fuerza, lo siguiente: ¡Carajo!, esta Patria, no será colonizada jamás por ningún Imperio!.