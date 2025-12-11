Pueblos del mundo rechazan agresión militar de Estados Unidos en el Caribe

«Se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en rechazo a la agresión militar del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe», así lo dijo el presidente Nicolás Maduro para aseverar que casi el 70% del pueblo estadounidense está en contra de una guerra contra el pueblo venezolano.

El mandatario señaló que el país, en estos tiempos, debe ser diferente, y «mantenerse como guerreros, guerreras, con un ojo pelado y el otro también», pero trabajando incansablemente, produciendo y construyendo, para mantener el funcionamiento de todo, siempre.

«(…) preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano, si hiciera falta, desde la Patria de Bolívar. Es de hacer notar que se ha levantado un poderoso movimiento de opinión pública en el mundo, de rechazo a la agresión militar del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe». En el mismo contexto, el jefe de Estado recordó que días pasados, «la Sayona fascista y criminal» de María Corina Machado, convocó a grandes marchas, agregando, además, que sí, le consta que «se dieron más de 65 marchas, aunque estas fueron en contra de la guerra y apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por la paz». «Esas fueron las marchas, porque ni en Miami se vio un alma apoyando a esta fascista», enfatizó el presidente Nicolás Maduro. En el mismo orden de ideas, el jefe de Estado hizo un llamado a los pueblos del mundo a terminar con las guerras eternas y masacres imperiales, expresando con fuerza, lo siguiente: ¡Carajo!, esta Patria, no será colonizada jamás por ningún Imperio!.

T/Prensa Presidencial